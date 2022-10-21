Москва, 21 октября, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Все попытки наступления киевских нацистов на николаево-криворожском направлении сорваны Вооружёнными силами России, которые при этом уничтожили 120 боевиков, шесть боевых бронемашин и 13 автомобилей ВСУ. Об этом 21 октября говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«На николаево-криворожском направлении в течение суток российскими войсками сорваны две попытки наступления подразделений ВСУ силами ротных тактических групп в районах населенных пунктов Давыдов Брод и Сухой Ставок Херсонской области», — говорится в сообщении.

Помимо того, указывается, что также российские военные в ночное время предотвратили попытки проникновения в тыловые районы до двадцати диверсионно-разведывательных групп вооружённых формирований киевского террористического режима.

«Сосредоточенным огнем российской артиллерии и активными действиями российских войск уничтожено более 120 [киевских] военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и 13 автомобилей», — добавляется в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооружённые силы России сорвали новую попытку киевских нацистов форсировать реку Жеребец на краснолиманском направлении, уничтожив 25 боевиков, две БМП и два пикапа ВСУ.