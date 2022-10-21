Таллин, 21 октября, 2022, 13:41 — ИА Регнум.

IFPRI -IMAGES Бочки

Эстония уничтожит бочки с остатками отравляющего горчичного газа иприта, найденные на острове Сааремаа, получены подробные консультации от ведущих мировых экспертов. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR.

На полуострове Сырве на Сааремаа — в районе, где во время Первой мировой войны шли активные боевые действия — в 2019 году нашли семь 100-литровых металлических бочек. В шести из них в результате анализов Департамент окружающей среды обнаружил остатки горчичного газа (иприта), который во время Первой мировой войны использовали в качестве химического оружия.

Специалисты Спасательного департамента упаковали бочки для безопасной транспортировки и доставили в центр обращения с опасными отходами Вайвара. С 2019 года они находились все время там. Ранее у Эстонии не было опыта уничтожения отравляющих веществ данного типа, отмечается в сообщении.

«Это первый случай, когда в Эстонии было обнаружено вещество, исторически использовавшееся в качестве химического оружия, — рассказал министр окружающей среды Мадис Каллас. — К сожалению, находка в Сырве может быть не последней, и мы не знаем, где еще в почве можно найти такие опасные отходы».