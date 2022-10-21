Чита, , 13:41 — REGNUM Краевая выставка художников Забайкалья начала работу в художественном музее, сообщает 21 октября министерство культуры региона. В экспозиции представлены живопись, графика, скульптура и декоративно-прикладное творчество.

Краевая выставка художников Забайкалья Министерство культуры Забайкалья

Работы знакомят с невероятными уголками родного края в пейзажах, восхищают красотой цветов в ярких натюрмортах, увлекают сюжетными полотнами и удивляют замыслом. Интересна графика, которая уводит в историю путешествий Владимира Арсеньева — исследователя Дальнего Востока, 150-летие со дня рождения которого отмечается в этом году. Уже давно ставшая традиционной краевая выставка даёт возможность окунуться в мир искусства, вписать новые имена в творческую летопись Забайкалья, рассказали в художественном музее.

Выставка будет работать до 27 ноября. Ее посетители смогут увидеть разнообразие творчества авторов из Читы, Оловяннинского, Тунгокоченского, Газимуро-Заводского и других районов Забайкалья.

Как сообщало ИА REGNUM, торжественное открытие выставки «Чита — центр Забайкальского фронта» состоялось в Музее Победы в Москве. Новая экспозиция приурочена к дате создания Забайкальского фронта — 15 сентября 1941 года.

Читайте также: Выставка «Чита — центр Забайкальского фронта» открылась в Москве