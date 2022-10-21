Рыбинск, Ярославская область, 21 октября 2022, 13:50 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области общественный транспорт не выполняет установленный объём работ. Результаты проверки прокуратуры опубликовал бывший депутат Ярославской областной Сергей Балабаев.
Жители Рыбинска неоднократно жаловались на работу городского транспорта: на шести маршрутах часто происходили срывы расписания. Рыбинская прокуратура провела проверку и подтвердила факт нерегулярной работы автобусов.
В адрес руководителя ОАО «ПАТП №1» вынесено представление.
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