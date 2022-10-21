Рыбинск, Ярославская область, 21 октября, 2022, 13:50 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области общественный транспорт не выполняет установленный объём работ. Результаты проверки прокуратуры опубликовал бывший депутат Ярославской областной Сергей Балабаев.

ИА REGNUM Общественный транспорт Рыбинска

Жители Рыбинска неоднократно жаловались на работу городского транспорта: на шести маршрутах часто происходили срывы расписания. Рыбинская прокуратура провела проверку и подтвердила факт нерегулярной работы автобусов.

«Организация муниципальных маршрутов №1, 3,6,8,10 и 12 в установленном объеме не выполняется», — сообщили в прокуратуре.

В адрес руководителя ОАО «ПАТП №1» вынесено представление.