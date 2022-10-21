Варшава, 21 октября, 2022, 13:40 — ИА Регнум. В пятницу 21 октября ускорился обвал польских облигаций: доходность 10-летних облигаций выросла на 39 базисных пунктов до 9,01%. В последний месяц долговые обязательства Польши падали стремительнее, чем где-либо в мире. Потери даже хуже, чем в Великобритании, где подобный обвал способствовал отставке премьер-министра. Об этом 20 октября пишет Bloomberg.

Памятная банкнота в 10 злотых. 2008

Массовая распродажа на рынках была спровоцирована неожиданным решением центрального банка Польши оставить ставки без изменений, несмотря на стремительный рост инфляции. Этот шаг подорвал доверие к готовности политиков бороться с ростом цен, особенно в условиях, когда правительство значительно увеличивает расходы перед выборами, которые должны состояться примерно через год.

Экономическая политика привлекает к себе всё более пристальное внимание, по мере того как заканчивается эра легких денег, потрясая даже развитые рынки, такие как британский. На прошлой неделе Венгрия приказала экстренно поднять ставку, чтобы спасти свою падающую валюту. На этом фоне Польша выглядит одинокой со своей мягкой позицией по ставкам и увеличением государственных расходов.

«Мягкая фискальная политика в сочетании с мягкой денежно-кредитной политикой — наихудшее сочетание, — считает лондонский управляющий инвестиционной и страховой компании Abrdn Виктор Сабо. — Политический курс Польши абсолютно не подходит для текущих условий, плох для рынков, плох для инфляции».

Неудачи на рынке облигаций следуют за падением польских акций. Варшавский индекс WIG20 упал на 38% в 2022 году, больше, чем любой другой первичный индекс акций, отслеживаемый Bloomberg, в то время как курс злотого снизился на 4% к евро и на 17% к доллару.

Экономические данные Польши рисуют мрачную картину: 17,2-процентная инфляция, двузначные отрицательные процентные ставки и огромный дефицит бюджета. Рост экономики страны с бюджетом в 674 миллиарда долларов зависит от спроса со стороны Германии и ЕС, где вскоре может начаться рецессия.