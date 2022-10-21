Таллин, , 13:39 — REGNUM

Эстония © ИА REGNUM

По сравнению с сентябрем 2022 года, в октябре популярность возглавляющей правительство Эстонии Реформистской партии (Ref) снизилась с 29% до 28%, в то время как рейтинг оппозиционной Эстонской Консервативной Народной партии (EKRE) вырос с 23% до 25%.

Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR со ссылкой на итоги социологического опроса, проведенного фирмой Kantor Emor. Отмечается, что для EKRE это самый высокий показатель в 2022 году.

В поддержку другой крупной оппозиционной партии страны Центристской в октябре, так же как и месяцем ранее, высказались 14% избирателей. Столько же потенциальных избирателей готовы проголосовать за не входящую в правительство партию «Эстония 200», чей рейтинг вырос сразу на 3%.

А вот популярность входящих вместе с реформистами в кабинет министров партий, напротив, снизилась: у Социал-демократической партии на 3% до 8%, у партии «Отечество» (Isamaa) с 8% до 7%.

По мнению экспертов, продолжающийся стремительный рост цен и связанное с этим падение покупательной способности населения создало неблагоприятный фон для партий, входящих в правительственную коалицию.