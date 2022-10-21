Санкт-Петербург, 21 октября 2022, 13:39 — REGNUM С начала частичной мобилизации 159 жителей Приморского района Санкт-Петербурга отправились в район проведения специальной военной операции в качестве добровольцев. Об этом заявил 21 октября глава администрации Приморского района Алексей Никоноров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«В среднем от восьми до десяти, до двенадцати человек приходят ежедневно добровольно. На сегодняшний день 159 человек добровольцев», — поделился данными глава района.
О том, как проходит процесс частичной мобилизации в самом крупном по населению районе Петербурга, Никоноров рассказал председателю комитета Госдумы по обороне Андрею Картаполову («Единая Россия»). Глава комитета, в свою очередь, отметил, что этот процесс в Петербурге, Москве и в других регионах проходит схожим образом.
«Считают, что в Москве, Санкт-Петербурге мобилизация идёт не так, как-то по-другому идёт, люди плохо идут. Ничего подобного», — заверил Картаполов.
Глава комитета проконтролировал ход работы военного комиссариата Приморского района. Он также принял участие в церемонии отправки группы мобилизованных в учебные центры.
Напомним, в ходе частичной мобилизации в Приморском районе уже призвали на службу более пятисот военнообязанных граждан.
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