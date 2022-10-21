Санкт-Петербург, , 13:39 — REGNUM С начала частичной мобилизации 159 жителей Приморского района Санкт-Петербурга отправились в район проведения специальной военной операции в качестве добровольцев. Об этом заявил 21 октября глава администрации Приморского района Алексей Никоноров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Добровольцы из Петербурга в зоне СВО (фото telegram-канала вице-губернатора Валерия Пикалёва) https://t.me/pikalev_spb

«В среднем от восьми до десяти, до двенадцати человек приходят ежедневно добровольно. На сегодняшний день 159 человек добровольцев», — поделился данными глава района.

О том, как проходит процесс частичной мобилизации в самом крупном по населению районе Петербурга, Никоноров рассказал председателю комитета Госдумы по обороне Андрею Картаполову («Единая Россия»). Глава комитета, в свою очередь, отметил, что этот процесс в Петербурге, Москве и в других регионах проходит схожим образом.

«Считают, что в Москве, Санкт-Петербурге мобилизация идёт не так, как-то по-другому идёт, люди плохо идут. Ничего подобного», — заверил Картаполов.

Глава комитета проконтролировал ход работы военного комиссариата Приморского района. Он также принял участие в церемонии отправки группы мобилизованных в учебные центры.

Напомним, в ходе частичной мобилизации в Приморском районе уже призвали на службу более пятисот военнообязанных граждан.

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