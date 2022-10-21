ВС России уничтожили под Николаевом хранилище топлива для техники ВСУ
Москва, 21 октября, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили в Николаевской области хранилище топлива для военной техники ВСУ, сообщили 21 октября в Министерстве обороны РФ.
Иван Шилов ИА REGNUM
Военная операция
«В районе населенного пункта Новогригоровка Николаевской области уничтожено хранилище топлива для военной техники (ВСУ)», — сообщили в российском оборонном ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вооруженные силы России уничтожили в Херсонской области два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
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