Москва, 21 октября, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили в Николаевской области хранилище топлива для военной техники ВСУ, сообщили 21 октября в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«В районе населенного пункта Новогригоровка Николаевской области уничтожено хранилище топлива для военной техники (ВСУ)», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вооруженные силы России уничтожили в Херсонской области два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

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