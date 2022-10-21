София, , 13:39 — REGNUM Официальная София не намерена проводить эвакуацию из Киева представителей посольства Болгарии, несмотря на ухудшающуюся общественно-политическую ситуацию на территории б. УССР. Об этом 21 октября со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел Болгарии Костадина Коджабашева сообщает БНР.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Мы внимательно следим за развитием ситуации, сейчас в Киеве работает шестеро сотрудников дипмиссии, — отметил, в частности, Коджабашев. — В случае возникновения реальной опасности для их жизней они будут отправлены в Софию».

Замминистра также подчеркнул, что здание посольства Болгарии в Киеве не будет подвергаться ракетным обстрелам в ходе специальной военной операции РФ.

Напомним, ранее в болгарских СМИ появилась информация о возможной эвакуации дипломатов из Киева.