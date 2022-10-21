София, 21 октября, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Официальная София не намерена проводить эвакуацию из Киева представителей посольства Болгарии, несмотря на ухудшающуюся общественно-политическую ситуацию на территории б. УССР. Об этом 21 октября со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел Болгарии Костадина Коджабашева сообщает БНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

«Мы внимательно следим за развитием ситуации, сейчас в Киеве работает шестеро сотрудников дипмиссии, — отметил, в частности, Коджабашев. — В случае возникновения реальной опасности для их жизней они будут отправлены в Софию».

Замминистра также подчеркнул, что здание посольства Болгарии в Киеве не будет подвергаться ракетным обстрелам в ходе специальной военной операции РФ.

Напомним, ранее в болгарских СМИ появилась информация о возможной эвакуации дипломатов из Киева.