Таллин, 21 октября, 2022, 13:37 — ИА Регнум.

Pixabay.com Эстония

В пятницу, 21 октября, на историческом Новом рынке за Национальным театром оперы и балета «Эстония» в Таллине откроется памятник первому президенту Эстонской республики Константину Пятсу. Об этом сообщило гостелевидение ETV, которое будет вести прямую трансляцию мероприятия.

Памятник представляет из себя большую каменную голову с лицом Пятса без шеи и бюста, которая будет установлена на гранитное основание. Скульптор монумента — Верго Верник, архитектор — Тойво Таммик.

Действующий президент Эстонии Алар Карис, мэр Таллина Михаил Кылварт, председатель жюри конкурса мемориальных проектов Рейн Вайдеманн и Мадис Пятс выступят на открытии.

Памятник освятят председатель Эстонского совета церквей, архиепископ Эстонской евангелическо-лютеранской церкви Урмас Виилма и первосвященник Эстонской апостольской православной церкви Константинопольского патриархата Александр Сарапик (Константин Пятс был православным, а его брат — православным священником — ИА REGNUM).

Константин Пятс — весьма противоречивая фигура эстонской политики. Он последовательно возглавлял Эстонскую Республику с 1918 по 1940 годы в качестве государственного старейшины, премьер-министра и президента. Он часто использовал в своей деятельности методы диктатора и демонстрировал нетерпимость к оппозиции. В 1934 году осуществил госпереворот ради расправы с оппозиционными силами. Время его президентства (1938 — 1940) в эстонской историографии названо «тихим» за разгон оппозиции и закрытие оппозиционных СМИ.

В ряде книг эстонских историков Пятс назван информатором и секретным сотрудником советских спецслужб, который получал благодаря этому выгодные контракты для своей фирмы на закупку в СССР нефтепродуктов.

После вступления Эстонии в СССР он был арестован советскими властями и депортирован вместе с семьей в ссылку в Уфу в конце июля 1940 года. В 1956 году скончался после трех лет нахождения в в психиатрической больнице поселка Бурашево под Калинином (ныне — город Тверь).

Останки президента Константина Пятса были перезахоронены на Таллинском лесном кладбище 21 октября 1990 года по инициативе Эстонского общества сохранения культурного наследия.