Москва, , 13:36 — REGNUM Киевские боевики безуспешно пытались осуществить атаки на запорожском направлении. Об этом 21 октября сообщили в Министерстве обороны России.

ВСУ U.S. Army Europe

По данным ведомства, все попытки продвинуться вперед были отражены российскими военными.

«На запорожском направлении подразделения ВСУ пытались атаковать мелкими группами российские позиции в районе Времевского выступа. Все атаки российскими войсками отражены, противник отброшен на исходные позиции», — говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Также сообщается, что в результате было уничтожено свыше 40 киевских боевиков, два танка, три боевые бронированные машины и пять пикапов ВСУ

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее на николаево-криворожском направлении Воздушно-космические силы (ВКС) РФ ракетными ударами уничтожили свыше 120 бандеровских боевиков, восемь БМП и 12 автомобилей ВСУ.