Париж, 21 октября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что хотел бы «повсеместно» выселять семьи правонарушителей из социального жилья, передает BFM TV.

Economie.gouv.fr Жеральд Дарманен

Министр напомнил, что выгнал из социального жилья семью молодого человека, который, катаясь на диком родео на мотоцикле, в начале августе в Понтуазе причинил вред двоим детям.

«Мы должны сделать всеобщим выселение семей из социального жилья правонарушителей», — заявил Жеральд Дарманен, уточнив при этом, что необходимо исключить из этой санкции семьи, находящиеся в затруднительном положении, в частности, семьи с одним родителем.

На вопрос общественности о росте насилия со стороны молодежи Жеральд Дарманен заявил, что следует также поставить под сомнение ответственность родителей, объяснив, что полиция не может делать все.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет Fly Amelia не смог сесть на взлетно-посадочной полосе в парижском аэропорту Орли.

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