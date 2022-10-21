Таллин, , 13:35 — REGNUM

Кирпичи (сс) annca

Индекс цен на строительство в третьем квартале 2022 года вырос на 17,4% по сравнению с тем же кварталом 2021 года, свидетельствуют данные Департамента статистики Эстонии.

Основное влияние на рост цен в строительном секторе продолжает оказывать подорожание материалов. В третьем квартале 2022 года оно составило 2/3 от общего повышения индекса, сообщила пресс-служба департамента. По сравнению со вторым кварталом цены на строительные материалы выросли на 4,4%, а по сравнению с третьим кварталом 2021 года — на 22,5%.

Затраты на рабочую силу в годовом сравнении увеличились в третьем квартале на 8,6%, а на строительную технику — на 8,1%. По сравнению с предыдущим кварталом расходы на рабочую силу выросли на 2,9%, на строительную технику — на 2,1%. Индекс цен на ремонтные и реконструкционные работы повысился по сравнению с третьим кварталом 2021 года на 16,4% и по сравнению со вторым кварталом 2022 года – на 5,6%.

При расчете цен в строительном секторе учитываются строительство частных домов, многоэтажных жилых домов, промышленных и офисных зданий. При расчете цен на ремонтные работы учитывается работы в служебных помещениях. Прямые расходы распределяются по трем основным группам: рабочая сила, строительная техника и стройматериалы.