Москва, 21 октября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Вооружённые силы России сорвали новую попытку киевских нацистов форсировать реку Жеребец на краснолиманском направлении, уничтожив при этом 25 боевиков, две БМП и два пикапа ВСУ. Об этом 21 октября говорятся в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Армия России

«На краснолиманском направлении российскими войсками сорвана очередная попытка ВСУ силами до двух мотопехотных рот форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Нововодяное Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Также указывается, что массированным огнем российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения бандеровцев были остановлены и отброшены, в результате чего было уничтожено 25 киевских боевиков, а также две боевые машины пехоты и два пикапа ВСУ.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооружённые силы России уничтожили в Херсонской области два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.