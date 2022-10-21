Санкт-Петербург, , 13:45 — REGNUM Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) Андрею Ярцеву, одному из осужденных по делу о многомиллионном хищении средств при строительстве космодрома «Восточный», сообщили 21 октября в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, Андрей Ярцев приговором 94-го гарнизонного военного суда был осужден в апреле 2018 года к семи годам лишения свободы за растрату при строительстве космодрома «Восточный». Приговор вступил в законную силу 23 ноября того же года и спустя более половины отбытого срока в ФКУ ИК-5, адвокат осужденного подал на УДО.

Защитник Ярцева указал, что осужденный добросовестно относится к труду, принимает участие в культурно-массовых мероприятиях, характеризуется в колонии положительно. В случае удовлетворения ходатайства Ярцев будет гарантированно трудоустроен. Кроме того, его подзащитный имеет высшее образование, состоит в браке, имеет на иждивении пожилую мать, которая нуждается в его заботе. Положительно характеризуется администрацией, встал на путь исправления, добросовестно относится к выполнению своих обязанностей.

«Из представленной характеристики следует, что осужденный Ярцев за период нахождения в следственном изоляторе не допускал нарушений установленного режима содержания. Меры поощрения не применялись. В настоящее время привлечен к трудоиспользованию в котельную наладчиком ХВО, по месту работы характеризуется положительно», — добавили в ОПС.

Однако суд отметил, что Ярцев и другие фигуранты дела имеют солидарный иск на сумму 251 131 487 рублей. Однако ущерб по приговору суда возмещен осужденным лишь на сумму 149 703,20 рубля.

«При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что Ярцевым не предпринято достаточных, инициативных и действенных мер для погашения исковых требований и соответственно направленных на заглаживание вреда, причиненного в результате совершенного преступления. Суд Ярцеву в УДО отказал», — подытожили в пресс-службе суда.

Напомним, в 2012–2013 годах, по данным следствия и суда, начальник ФГУП «Спецстройсервис» при Спецстрое России» Андрей Ярцев, директор компании «Стройконструкция С» Анатолий Рязанов совместно с гендиректором «Стройконструкции» Николаем Шкадиным растратили 250 млн рублей бюджетных средств. Вместе с ними действовали заместители Шкадина Игорь Новиков и Владимир Денискин. В итоге суд приговорил Денискина, как организатора преступления, к 7,5 годам лишения свободы, Ярцева — к 7 годам, а Шкадина — к 6,5 годам колонии общего режима.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кремле оценили масштаб хищений при строительстве «Восточного»