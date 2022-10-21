Уфа, 21 октября, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Студентов и сотрудников эвакуировали из здания Уфимского торгово-экономического колледжа. Об этом 21 октября сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на собственный источник.

(сс) Mimzy Разговор по телефону

Сообщается, что в это образовательное учреждение поступило сообщение о минировании. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, кинологи с собаками, сообщил источник.

18 октябряИА REGNUM сообщало о том, что за две недели сотрудники учреждений в Уфе получили 30 сообщений о минировании зданий.

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