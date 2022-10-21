Ново-Огарево, Московская область, 21 октября, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В России на рынке труда ситуация стабильная, заявил 21 октября президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства обсудил с главой субъекта ситуацию на рынке труда.

«В целом по стране у нас на рынке труда всё стабильно. Но почему-то у вас он выше, чем в среднем по России. 59-е место», — сказал Путин.