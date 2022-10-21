Москва, 21 октября, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили в Херсонской области два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, сообщили 21 октября в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«В районах населенных пунктов Украинка Херсонской области и города Запорожье уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 21 октября в городе Запорожье, захваченном киевским террористическим режимом, прогремели взрывы.

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