Таллин, 21 октября, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Эстонии считает, что все спорные вопросы, касающиеся граждан России с эстонским видом на жительство, входят в компетенцию дипломатических представительств Российской Федерации за рубежом, куда им в случае подобных затруднений придется обращаться.

Паспорт

Так в МИД Эстонии прокомментировали запрос портала новостей гостелерадио страны ERR после ряда происшествий с массовым недопущением в самолеты чартерных рейсов из греческих курортов в Таллин граждан РФ, имеющих в Эстонии постоянный вид на жительство, которые возвращались после отдыха домой.

Введенные в середине сентября 2022 года прибалтийскими странами, а также еще несколькими странами ЕС ограничения на въезд российских граждан привели к непредвиденным сложностям для туристов с российскими паспортами из Эстонии, признало местное СМИ.

Сообщается, что возвращающимся из отпуска людям в аэропорту Пафоса на Кипре 4 октября местный чиновник заявил, что выбранный ими маршрут в Эстонию транзитом через Латвию для них якобы закрыт. Переубедить кипрских чиновников не удалось, и людям пришлось добираться до Эстонии через Италию за свой счет.

11 октября ситуация повторилась, но на этот раз эстонская туристка с российским паспортом сумела отстоять свое право вернуться домой через Латвию. Ей удалось раздобыть внутренний циркуляр оператора линии Пафос-Рига — ирландской авиакомпании Ryanair — и доказать, что чиновники на Кипре ошиблись в толковании этого документа.

Документ свидетельствовал, что разрешается свободный проезд людей с российскими паспортами и видами на жительство в странах Прибалтики, но ограничивающий проезд россиян с временными визами.

СМИ Эстонии прогнозирует повторение подобных происшествий в аэропортах Евросоюза.