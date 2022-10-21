Петропавловск-Камчатский, , 13:32 — REGNUM С 1 ноября 2022 года на Камчатке начинается эксперимент по вывозу на самолётах красной икры в багаже или ручной клади, сообщили в краевом правительстве.

Красная икра Puschinka

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Ежегодно на авиарейсах с региона вывозят более 500 тонн деликатеса. Теперь с Камчатки каждый пассажир сможет увезти на самолёте не более 10 кг красной икры непромышленного лова.

«Мы все знаем о причинах этого эксперимента, это беспрецедентный уровень перемещения браконьерской продукции под видом личного багажа граждан. Все мы сталкивались с ситуациями, когда в аэропорту подходили люди и чуть ли не насильно впихивали куботейнеры с икрой. С 1 ноября эта практика прекращается, каждый человек сможет перевезти с собой не более 10 килограммов икры непромышленного изготовления, то есть икры, по которой не будет возможности доказать факт ее промышленного изготовления. Остальная икра провозится в том количестве, в котором необходимо человеку», — рассказал министр рыбного хозяйства Камчатки Андрей Здетоветский.

На икру весом более 10 кг пассажирам будет необходимо предоставлять документы, доказывающие законность рыбопродукции, в противно случае — её изымут.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине и Курилах инспекторы территориального управления Росрыболовства с начала 2022 года провели более 3 тыс. проверок. Только за последнюю неделю в ходе 157 контрольных мероприятий было выявлено 67 нарушений.