Иркутск, , 13:32 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области 21 октября известило о ДТП с участием пассажирского автобуса в Иркутске. Оно случилось накануне, около 16:00 местного времени в Октябрьском районе. Столкнулись автобус «Газ» и автомобиль Lexus.

ДТП с маршруткой в Иркутске МВД

Прибывшие на место инспекторы ДПС выяснили, что водитель иномарки двигаясь по улице Байкальская при выполнении маневра «разворот» допустил столкновение с маршрутным такси №16С. На момент аварии в салоне общественного транспорта находилось 10 пассажиров.

В результате дорожного происшествия травмы получила 52-летняя женщина-пассажир маршрутного транспорта, ей была оказала необходимая медицинская помощь.

С начала 2022 года на обслуживаемой территории зарегистрировано 42 дорожно-транспортных происшествия с участием автобусов, в которых 52 человека получили травмы различной степени тяжести, двое погибли.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 по 16 октября, на территории Иркутской области произошло 54 ДТП, в которых четыре человека погибли, 67 человек получили травмы различной степени тяжести.

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