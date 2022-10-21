Чебоксары, 21 октября, 2022, 13:31 — ИА Регнум. В Чувашии первый снег может выпасть в конце октября, а первый снежный покров может установиться в начале ноября. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Наталия Николаева ИА REGNUM Осень

По его словам, республику накрыл холодный фронт, став причиной минувших заморозков (-1 градус мороза). В ночь на 22 октября станет ещё холоднее, до — 6 градусов.

Затем за погоду будет «отвечать» гребень южного антициклона, в результате облака рассеются, ветер стихнет. Днём 22 октября прогнозируется +2…+7 градусов, 23 октября ожидается усиление ветра и облачная погода.

24 октября может начаться с дождей, в середине недели температура составит +2…+4 градуса днём и до — 3 градусов мороза по ночам. Последующее похолодание может сопровождаться первым снегом: по предварительным расчётам, 28 октября атлантический циклон принесёт с собой осадки при минусовой температуре воздуха.

По словам Владимира Михайлова, снежный покров может установиться в начале ноября.