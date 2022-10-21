Магас, 21 октября 2022, 13:31 — REGNUM В столице Ингушетии может появиться новая гостиница. Её планирует построить в городе Магасе ООО «Гарант». Инвестор готов вложить в проект 1 млрд рублей, сообщили 21 октября в пресс-службе главы и правительства региона.
Крупный семиэтажный гостиничный комплекс уровня пять звезд может быть построен за три года. Под строительство необходимо выделить участок площадью 1,2 гектара.
Напомним, Магас является самым молодым региональным центром среди столиц всех субъектов РФ. Его начали строить специально «под столицу» в 1995 году. В настоящее время он расположен на площади 12,6 кв. км. Его население составляет всего немногим более 15 тыс. человек.