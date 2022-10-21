Магас, , 13:31 — REGNUM В столице Ингушетии может появиться новая гостиница. Её планирует построить в городе Магасе ООО «Гарант». Инвестор готов вложить в проект 1 млрд рублей, сообщили 21 октября в пресс-службе главы и правительства региона.

Магас Адам Сагов

Крупный семиэтажный гостиничный комплекс уровня пять звезд может быть построен за три года. Под строительство необходимо выделить участок площадью 1,2 гектара.

«Проект планируется реализовать на территории города Магаса. Сроки реализации — 2022–2025 гг. Стоимость проекта оценивается в 1 млрд рублей. Его предполагается реализовать за счет собственных средств инвестора», — говорится в сообщении.

Напомним, Магас является самым молодым региональным центром среди столиц всех субъектов РФ. Его начали строить специально «под столицу» в 1995 году. В настоящее время он расположен на площади 12,6 кв. км. Его население составляет всего немногим более 15 тыс. человек.