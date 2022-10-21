Москва, 21 октября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Обстановка на херсонском направлении и принимаемые по ней решения относятся к ведению Министерства обороны России. Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил 21 октября журналистам.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

Пескова спросили о действиях на херсонском направлении, так как ранее командующий российской Объединённой группировкой войск в районе спецоперации генерал Сергей Суровикин назвал обстановку там напряжённой и, вероятно, требующей «непростых решений».

«Этот ваш вопрос касается непосредственно специальной военной операции. Рекомендую вам обратиться в Министерство обороны», — ответил Песков на вопрос о том, отдавал ли Путин приказы по поводу Херсонской области.

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