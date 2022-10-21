Москва, , 13:30 — REGNUM Дальнейшая карьера и место работы Зарины Догузовой, главы Ростуризма, который был упразднён указом президента России Владимира Путина, будут зависеть от разных факторов. Об этом 21 октября сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Зарина Догузова Government.ru

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«Это будет зависеть от неё и от тех предложений, которые сделаны или ещё будут сделаны», — указал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос, сможет ли Догузова продолжить работу по развитию туризма в России на новом посту.

Как сообщало ИА REGNUM, Зарина Догузова была назначена руководителем Ростуризма в феврале 2019 года.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму. Функции Ростуризма были переданы Министерству экономического развития РФ.

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