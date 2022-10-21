Таллин, 21 октября, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Департамент окружающей среды Эстонии разрешил предприятиям использовать сланцевое масло, а двум компаниям временно не соблюдать законодательно установленный максимальный предел загрязнения воздуха. Об этом говорится в пресс-сообщении главной природоохранной организации страны.

Сланцевое нефтегазовое месторождение Уоссон, США

В департаменте признали, что при сжигании и загрузке сланцевого масла распространяется специфический запах, однако он не представляет опасности для здоровья человека.

Разрешение на использование сланцевого масла в департаменте объяснили критической ситуацией на рынке природного газа, оно принято для того, чтобы в текущий отопительный период помещения людей не оставались холодными, а производство не останавливалось.

К сожалению, как отмечает департамент, использование сланцевого масла вызывает локальные проблемы качества воздуха, которые воспринимаются людьми как неприятный запах.

В этом году Департамент окружающей среды Эстонии получил 30 ходатайств от компаний, которые хотят заменить сланцевое масло, являющееся альтернативным топливом с действующим экологическим разрешением, на основное топливо.