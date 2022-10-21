Сеул, , 13:29 — REGNUM На следующей неделе глава Южной Кореи Юн Сок Ёль планирует выступить в Национальном собрании (парламенте) с целью изложения плана расходов правительства на 2023 год. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль Republic of Korea

Сообщается, что выступление запланировано на 25 октября.

Известно, что это будет второе выступление Юна перед парламентом, связанное с бюджетом. В мае текущего года президент призвал парламент принять дополнительный бюджет.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа правительство Южной Кореи утвердило проект бюджета на 2023 год. В бюджет заложены расходы в размере 639 трлн вон (~$442,8 млрд).

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