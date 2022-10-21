Москва, , 13:27 — REGNUM Сообщения о том, что президент России Владимир Путин отправлял бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони в подарок 20 бутылок водки, не может подтвердить пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он заявил об этом 21 октября журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я не могу подтвердить, что такого рода подарки имели место, поэтому ничего не могу сказать по этой теме», — сказал он в ответ о том, дарил ли Путин Берлускони такой подарок и как администрация президента РФ расценивает заявление ЕС про нарушение антироссийский санкций в связи с этим.

При этом 11 октября в некоторых СМИ Италии появились сообщения о том, что Берлускони на встрече с депутатами своей партии рассказал и восстановлении отношений с Путиным, который послал ему в подарок «20 бутылок водки и очень милое письмо на день рождения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что из слов президента РФ Владимира Путина про две недели необходимо исходить в вопросе о завершении сроков ранее объявленной частичной мобилизации в России, какой-либо более точной даты нет.