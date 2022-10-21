Москва, 21 октября, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Сообщения о том, что президент России Владимир Путин отправлял бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони в подарок 20 бутылок водки, не может подтвердить пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он заявил об этом 21 октября журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Я не могу подтвердить, что такого рода подарки имели место, поэтому ничего не могу сказать по этой теме», — сказал он в ответ о том, дарил ли Путин Берлускони такой подарок и как администрация президента РФ расценивает заявление ЕС про нарушение антироссийский санкций в связи с этим.

При этом 11 октября в некоторых СМИ Италии появились сообщения о том, что Берлускони на встрече с депутатами своей партии рассказал и восстановлении отношений с Путиным, который послал ему в подарок «20 бутылок водки и очень милое письмо на день рождения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что из слов президента РФ Владимира Путина про две недели необходимо исходить в вопросе о завершении сроков ранее объявленной частичной мобилизации в России, какой-либо более точной даты нет.