Хабаровск, 21 октября, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В Хабаровске почти 3700 человек собрались на набережной на митинге-концерте в поддержку российских военнослужащих, участвующих в спецоперации, сообщили в пресс-службе правительства края.

Пресс-служба правительства Приморского края Митинги в Хабаровске

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«Наш президент принял непростое, но очень нужное и верное решение. Специальная военная операция — это необходимость, наши люди возвращаются домой. Россия — великая страна, которая умеет и защитить, и постоять за себя. Потому что в ней живут самые хорошие и самые патриотичные люди. Никто никогда не победит наше государство. Спасибо нашим защитникам. За армию, за Россию, за свободу, за нашу Родину!» — обратился к хабаровчанам сенатор от региона Андрей Базилевский.

От ветеранов «Боевого братства» выступил руководитель хабаровского отделения Сергей Демин.

«Тем, кто сегодня выполняет свой гражданский и воинский долг, я хотел бы пожелать мужества, героизма, успехов в их нелегком ратном деле, чтобы смогли победить врага на дальних подступах. Хотелось бы, чтобы наши ребята вернулись живыми и здоровыми с поля брани, вернулись к своим семьям, матерям, которые их ждут. «Боевое братство» помогает в подготовке бойцов. Наши инструкторы, прошедшие горячие точки, работают в мобилизационных пунктах и ведут подготовку военнослужащих, которые когда-то служили в армии, но многое забыли. Им преподают тактику, снайперское дело и многое другое, так что они поедут в район боевых действий уже подготовленные», — рассказал Сергей Демин.

Слова поддержки в адрес солдат, мобилизованных граждан, прозвучавшие со сцены, были встречены одобрительным аплодисментами. Пришедшие на митинг показали, что за спиной у российских военных есть надежный тыл и всенародная поддержка.

Артисты исполняли патриотические песни о России.

С начала военной операции в Хабаровске такие митинги проходили уже семь раз.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге добровольцы Всероссийской акции #МыВместе вышли 15 октября на митинг в поддержку защитников Родины. На площади перед «Екатеринбург Ареной» собрались все участвующие в сборе помощи мобилизованным и их родным, а также вынужденным переселенцам с территории б. УССР.