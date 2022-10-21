Кишинёв, 21 октября, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Ветераны МВД Молдавии выступают против преследования оппозиции с участием силовых структур. Об этом 21 октября на пресс-конференции в Кишинёве заявил экс-глава уголовной полиции Владимир Солоп.

Политическая партия «Шор» Полиция Кишинева сносит палаточный городок протестующих

«Вовлечение сил полиции в «разборки» с гражданами, очень опасно для репутации и авторитета сил правопорядка. Поссорить полицию с гражданами очень легко», — отметил Солоп.

По его мнению, сотрудников полиции в очередной раз «подставили», поссорив с народом. Представители Ассоциации ветеранов МВД и Союза ветеранов Вооруженных Сил также заявили, что собираются поддержать протесты, чтобы не допустить «неправомерные действия».

Напомним, 16 октября сотрудники полиции Кишинёва разгромили палаточный городок протестующих, установленный в правительственном квартале. 20 октября были задержаны 24 активиста партии «Шор», организовывающей протесты каждый день на протяжении месяца, по обвинению в выдаче денег участникам акций.