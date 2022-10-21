Красноярск, , 13:26 — REGNUM На горячие линии по поддержке семей мобилизованных в Красноярске обратились более 200 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 октября в мэрии Красноярска.

Мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

В краевой столице подвели промежуточные итоги горячих линий по поддержке семей мобилизованных. С начала октября горадминистрация провела три горячих линии. На вопросы дозвонившихся отвечали специалисты главного управления образования, департамента соцразвития, сотрудники молодёжного центра «Доброе дело», управления соцзащиты.

В основном вопросы касались мер социальной поддержки. Также звонившие интересовались устройством детей военнослужащих в детсад, льготами и кредитными каникулами для мобилизованных. Поступали вопросы о том, кто подлежит частичной мобилизации, попадают ли под призыв многодетные отцы и так далее.

Если операторы не были готовы проконсультировать обратившихся сразу, они фиксировали их данные, чтобы подготовить и дать подробный ответ.

Добавим, власти Красноярска продолжают разработку перечня социальных мер для помощи семьям мобилизованных, которые будут представлены на краевом уровне. В Красноярском волонтёрском центре «Доброе дело» работает штаб проекта «Мы вместе» по предоставлению адресной помощи.

Что касается помощи детям мобилизованных, десять дошкольников уже получили места в детских садах по месту жительства. Работа по комплектованию продолжается.

На базе молодёжных центров Красноярска идёт сбор гуманитарной помощи. Чаще всего горожане передают тёплую одежду. Также они приносят батарейки, медикаменты, туристические коврики и другие необходимые вещи. В свои посылки некоторые красноярцы вкладывают рисунки, выполненные в поддержку военнослужащих.

«Опыт проведения наших горячих линий показал, что такая форма общения востребована у семей мобилизованных красноярцев», — отметила заместитель руководителя департамента социального развития Татьяна Калиновская. По её словам, горячая линия проходит еженедельно.

«Мы будем её проводить до тех пор, пока она будет востребована у красноярцев», — подытожила Калиновская.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Красноярского края пообещали выплатить каждому мобилизованному из региона по 100 тысяч рублей.

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