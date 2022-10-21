Барнаул, , 13:26 — REGNUM В повестку 13-й сессии Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) включен проект изменений в отдельные законы, регламентирующие пчеловодство, — сообщает 21 октября телеграм-канал АКЗС.

Пчела

Изменения вносятся в связи с динамикой федерального законодательства, а также в целях совершенствования краевого законодательства в сфере сельского хозяйства и природопользования. Приказом Минсельхоза России от 23 сентября 2021 года № 645 утверждены Ветеринарные правила содержания медоносных пчел. В соответствии с ними предлагается установить предельные расстояния от пасеки до ряда объектов.

Так, не менее 100 метров по новым правилась должно быть от ульев до воскоперерабатывающих, кондитерских, химических предприятий, аэродромов, военных полигонов, границ полосы отвода железных дорог, линий электропередачи, медицинских, образовательных организаций, организаций культуры, отдыха детей, их оздоровления и т.д. Ранее до кондитерских и химических предприятий обязательным было расстояние в 500 метров.

Предельное расстояние до соседних земельных участков в населенных пунктах, на территориях садоводства или огородничества в краевом законе совпадает с новыми ветеринарными правилами и не будет изменено: три метра от границ при условии отделения пасек от соседних земельных участков сплошным ограждением высотой не менее двух метров.

Также сохраняется требование к расстоянию до помещений, в которых содержатся животные — не менее трех метров. Это ограничение не обязательно, если пасека отделена от них сплошным ограждением высотой не менее двух метров.

Проект предлагается рассмотреть сразу в двух чтениях. По информации комитета, реализация данного закона не повлечет дополнительных расходов из средств краевого бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, объектами регистрации в молочном и мясном скотоводстве, овцеводстве, свиноводстве, козоводстве, коневодстве, оленеводстве, звероводстве, верблюдоводстве являются племенные животные, а объектами регистрации в птицеводстве, рыбоводстве, пчеловодстве и шелководстве являются племенные стада.

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