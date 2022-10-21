Таллин, , 13:25 — REGNUM

Кая Каллас (сс) European Parliament

На состоявшейся 20 октября 2022 года в Брюсселе встрече глав государств и правительств Евросоюза главной темой стала высокая инфляция, связанная с энергоресурсами, и высокие цены на энергоносители, вытекающие из этого. Об этом сообщила канцелярия правительства Эстонии.

От Эстонии во встрече принимала участие премьер-министр Кая Каллас. «Обсуждения продолжились с того места, на котором мы остановились две недели назад в Праге, — мы продолжили поиск решений для снижения цен на энергоносители и смягчения воздействия высоких цен на людей», — заявила по итогам встречи Каллас.

По ее словам, быстрых решений для достижения разумных цен на энергию не существует, но Европейская комиссия продолжает разрабатывать решения для повышения энергоэффективности и устойчивости инфраструктуры, а также для увеличения инвестиций в транснациональные соединения, решения для хранения и возобновляемых источников энергии.

По данным канцелярии правительства Эстонии, главы государств и правительств ЕС решили реализовать план Еврокомиссии по совместному поиску поставщиков для заполнения газохранилищ.

«Новые партнеры по поставкам обеспечивают безопасность поставок, а совместные закупки, в свою очередь, обеспечивают разумную цену для потребителей наряду с ограничением цены на газ. Нам также необходимо найти средства, чтобы покрыть разрыв между ценовым потолком и реальностью», » — сказал премьер.

«То, что было согласовано сегодня вечером в Брюсселе, позволяет нам встретить зиму с легким сердцем, но решения будут работать только в том случае, если каждый в нашей стране и в Европе пересмотрит свои потребительские привычки и сэкономит», — подчеркнул премьер-министр.