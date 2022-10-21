Вашингтон, 21 октября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Американский сериал «Монстр: История Джеффри Дамера» занял первое место по просмотрам на стриминговой платформе Netflix в период с 19 по 25 сентября 2022 года. Об этом сообщает издание Deadline со ссылкой на аналитическую компанию Nielsen.

Цитата из т/с «Монстр: История Джеффри Дамера» Эван Питерс в образе убийцы

Так, шоу набрало 3,6 млрд минут просмотра, заняв первую позицию в еженедельном рейтинге аналитической компании Nielsen. Подобный результат также позволил проекту попасть в десятку самых просматриваемых сериалов за одну неделю.

Напомним, «Монстр: История Джеффри Дамера» рассказывает о серийном убийце Джеффри Дамере, убившем в период с 1987 по 1991 год 17 юношей и мужчин, большинство из которых были афроамериканцами. Главную роль в сериале исполнил актер Эван Питерс.