Вологда, , 13:36 — REGNUM В Великом Устюге с 21 по 23 октября пройдет первый слёт-фестиваль Дедов Морозов и Снегурочек — «Зимородок». В мероприятии участвуют и пензенские Дед Мороз и Снегурочка, сообщает минкультуры Пензенской области.

Пензенские Дед Мороз и Снегурочка в Великом Устюге Minkult. pnzreg.ru

Участие в фестивале подтвердили более 60 человек из Пензы, Самары, Рязани, Санкт-Петербурга, Москвы, Алтайского края, Иркутска, Стерлитамака, Волгоградской области и других регионов страны.

Организаторы надеются, что фестиваль «Зимородок» займет достойное место среди событий российского масштаба.

Как сообщало ИА REGNUM, поезд Деда Мороза отправится в путешествие из Великого Устюга 22 октября.

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