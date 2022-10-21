Санкт-Петербург, , 13:25 — REGNUM В крупнейшем по населению Приморском районе Санкт-Петербурга в рамках частичной мобилизации отправили на военную службу более пятисот человек. Об этом 21 октября сообщил глава администрации Приморского района Алексей Никоноров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Приморский район Санкт-Петербурга Дарья Драй (c) ИА REGNUM

«На сегодняшний день [мобилизовали] 565 человек. Из них порядка 512-515 человек на сегодняшний день уже получили так называемые выплаты, которые необходимы, которые пообещал губернатор», — заявил глава района.

Напомним, каждому мобилизованному в Петербурге единовременно полагается выплата 100 тыс. рублей, добровольцам — по 300 тыс. рублей.

Никоноров также добавил, что все меры, которые введены губернатором Петербурга Александром Бегловом по поддержке семей мобилизованных, в районе неукоснительно реализуются. В частности, предоставляется бесплатное питание и проезд для детей мобилизованных и добровольцев.

«У нас в районе 226 семей и 229 детей. Все они у нас на контроле», — отметил Никоноров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в какие центры и организации семьи мобилизованных могут обратиться за помощью.

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