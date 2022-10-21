Санкт-Петербург, 21 октября, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В крупнейшем по населению Приморском районе Санкт-Петербурга в рамках частичной мобилизации отправили на военную службу более пятисот человек. Об этом 21 октября сообщил глава администрации Приморского района Алексей Никоноров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Приморский район Санкт-Петербурга

«На сегодняшний день [мобилизовали] 565 человек. Из них порядка 512-515 человек на сегодняшний день уже получили так называемые выплаты, которые необходимы, которые пообещал губернатор», — заявил глава района.

Напомним, каждому мобилизованному в Петербурге единовременно полагается выплата 100 тыс. рублей, добровольцам — по 300 тыс. рублей.

Никоноров также добавил, что все меры, которые введены губернатором Петербурга Александром Бегловом по поддержке семей мобилизованных, в районе неукоснительно реализуются. В частности, предоставляется бесплатное питание и проезд для детей мобилизованных и добровольцев.

«У нас в районе 226 семей и 229 детей. Все они у нас на контроле», — отметил Никоноров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в какие центры и организации семьи мобилизованных могут обратиться за помощью.