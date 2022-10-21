21 октября 2022 | Время чтения 1 мин

В социальных сетях обсудили инцидент на французском телеканале BFM TV, где в ходе эфира была резко «потеряна связь» с корреспонденткой канала Анн-Лор Банс после того, как она заявила, что ВСУ обстреливают в Херсоне гражданские объекты.

Мирослава Романенко, , 18:18 — REGNUM Французский телеканал BFM TV резко «потерял связь» со своей корреспонденткой Анн-Лор Банс после того, как в эфире она заявила, что ВСУ обстреливают в Херсоне гражданские объекты.

Запрет Иван Шилов © ИА REGNUM

«Должна напомнить, что инфраструктура Херсона, присоединенного Россией в конце сентября, регулярно подвергается… обстрелам [ВСУ], в том числе больницы», — приводит РИА Новости последние слова журналистки перед тем, как ее отключили.

Затем ведущие в студии заявили, что потеряли со своей журналисткой связь, и как ни в чем не бывало стали обсуждать следующую новость.

Инцидент обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что это была реакция на неудобную правду, которую журналистке всё же удалось сказать, — она успела.

«Отработанная реакция на говорящих запрещённую информацию», — отреагировал пользователь с ником «Интуиция может всё».

«Поздно, все уже услышали, что надо, и увидели», — отметил Flowerswood.

«Демократия тогда, когда надо. Это всё, что нужно знать о западных ценностях», — добавил Лунный Кот.

«Ничего страшного, самое главное девушка сказала, а якобы потерянную связь мы запомним», — отметила Ольга К.

«Совесть и честь они потеряли и связь с реальностью, причём давно…» — пишет IriS.

«Да кто бы сомневался, какая у них там «свобода слова»? Интересно, корреспондента уже уволили?» — поинтересовалась Зухра.

Прерванное интервью на французском телеканале BFMTV Цитата из видео «Телеканал BFMTV убрал корреспондентку из эфира после слов об обстреле Херсона со стороны ВСУ»

«Дерьмократия в действии», — смеется Светлана.

«Потому, что правда глаза режет», — добавил Iр.

«Обычно в такие моменты на несколько секунд возникает техническая пауза (непонятки, пингование, попытки устранения проблемы), а тут — бац! — всё, связь пропала, до свидания!» — заметил один из участников обсуждения.

«Ой как неловко вышло, забыли репортеру методичку выдать», — иронизирует Lama V.

«Просто правда не согласуется с повесткой руководства Франции и хозяев французского правительства из Вашингтона», — написал Чужой Человек.

«Я одного понять не могу, ведь они реально знают правду. Каково им вообще? Бессовестные!» — отреагировала Olga P.

«Им наплевать на русских и Россию. Им нужны только бесплатные нефть и газ. Не стоит рассчитывать на их совесть и человечность. От этого нужно отталкиваться в любых переговорах с ними», — подытожил Le_G.