Мирослава Романенко, 21 октября 2022, 18:18 — REGNUM Французский телеканал BFM TV резко «потерял связь» со своей корреспонденткой Анн-Лор Банс после того, как в эфире она заявила, что ВСУ обстреливают в Херсоне гражданские объекты.

Запрет
Запрет
Иван Шилов © ИА REGNUM

«Должна напомнить, что инфраструктура Херсона, присоединенного Россией в конце сентября, регулярно подвергается… обстрелам [ВСУ], в том числе больницы», — приводит РИА Новости последние слова журналистки перед тем, как ее отключили.

Затем ведущие в студии заявили, что потеряли со своей журналисткой связь, и как ни в чем не бывало стали обсуждать следующую новость.

Инцидент обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что это была реакция на неудобную правду, которую журналистке всё же удалось сказать, — она успела.

«Отработанная реакция на говорящих запрещённую информацию», — отреагировал пользователь с ником «Интуиция может всё».

«Поздно, все уже услышали, что надо, и увидели», — отметил Flowerswood.

«Демократия тогда, когда надо. Это всё, что нужно знать о западных ценностях», — добавил Лунный Кот.

«Ничего страшного, самое главное девушка сказала, а якобы потерянную связь мы запомним», — отметила Ольга К.

«Совесть и честь они потеряли и связь с реальностью, причём давно…» — пишет IriS.

«Да кто бы сомневался, какая у них там «свобода слова»? Интересно, корреспондента уже уволили?» — поинтересовалась Зухра.

Прерванное интервью на французском телеканале BFMTV
Прерванное интервью на французском телеканале BFMTV
Цитата из видео «Телеканал BFMTV убрал корреспондентку из эфира после слов об обстреле Херсона со стороны ВСУ»

«Дерьмократия в действии», — смеется Светлана.

«Потому, что правда глаза режет», — добавил Iр.

«Обычно в такие моменты на несколько секунд возникает техническая пауза (непонятки, пингование, попытки устранения проблемы), а тут — бац! — всё, связь пропала, до свидания!» — заметил один из участников обсуждения.

«Ой как неловко вышло, забыли репортеру методичку выдать», — иронизирует Lama V.

«Просто правда не согласуется с повесткой руководства Франции и хозяев французского правительства из Вашингтона», — написал Чужой Человек.

«Я одного понять не могу, ведь они реально знают правду. Каково им вообще? Бессовестные!» — отреагировала Olga P.

«Им наплевать на русских и Россию. Им нужны только бесплатные нефть и газ. Не стоит рассчитывать на их совесть и человечность. От этого нужно отталкиваться в любых переговорах с ними», — подытожил Le_G.