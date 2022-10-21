Уфа, , 13:30 — REGNUM На 28% увеличился объем экспорта товаров в Башкирии за семь месяцев 2022 года. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба министерство внешнеэкономических связей региона.

Экспорт Официальный сайт правительства Свердловской области

«Не смотря на прекращение внешнеторговых отношений со многими зарубежными контрагентами, по объемам экспорта мы наблюдаем положенную динамику. Если по итогам шести месяцев мы отмечали рост объемов на 25% к аналогичному периоду прошлого года, то за семь месяцев текущего года экспорт увеличился уже на 28%», — приводит пресс-служба слова министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности региона Маргариты Болычевой.

Она добавила, что в Башкирии продолжают расширять внешнеэкономические связи с основными странами-партнерами — Китаем, странами СНГ и Ближнего Востока.

Отмечается, что в общем объеме товарооборота Башкирии значительно преобладает экспорт. Его доля составляет 85%, а импорт — 15%.

Сообщается, что в десятку стран контрагентов Башкирии по экспорту по результатам семи месяцев вошли Иран, Китай, Белоруссия, Казахстан, Латвия, Нидерланды, Финляндия, Индия, Турция, Польша.

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