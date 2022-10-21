Бейрут, , 13:29 — REGNUM Министерство по делам перемещенных лиц Ливана сообщило о подготовке операции по возвращению группы сирийских беженцев домой. Об этом 21 октября сообщает Al-Mayadeen со ссылкой на заявление главы ведомства Ливана Эссама Шарафеддина.

Беженцы Voice of America

По его словам, в ближайшее время на родину вернутся 6000 сирийцев.

«В следующую среду (26 октября) три автоколонны отправятся из Ливана в Сирию. Число возвращающихся перемещенных лиц составит 6000 человек, и они будут направлены в Сирию двумя партиями», — заявил министр.

Ранее исполняющий обязанности президента Ливана Мишель Аун заявил, что правительство страны начинает операцию по возвращению сирийских беженцев.