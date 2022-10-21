Барнаул, , 13:20 — REGNUM В Алтайском краевом законодательном собрании (АКЗС) обнародованы прогноз социально-экономического развития края на 2023–2025 годы и проект краевого бюджета на 2023 год. Как сообшает 21 октября телеграм-канал АКЗС, основные параметры проекта краевого бюджета в первом чтении следующие: доходы — 139,818 млрд рублей, расходы — 153,3 млрд рублей, дефицит – 13,482 млрд рублей.

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Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края Богатырева рассказала о проекте бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Он сбалансирован по расходам и доходам и составляет 42,345 млрд рублей.

Председатель комитета АКЗС по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям Антон Васильев сообщил, что проект бюджета Алтайского края поступил в краевой парламент в установленные законодательством сроки. На консультациях с правительством Алтайского края депутаты АКЗС внесли в него более 60 предложений. Как и предложения участников публичных слушаний, они будут учтены при подготовке проекта бюджета ко второму чтению. Этим традиционно занимается специальная рабочая группа.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно проекту прогноза социально-экономического развития, индекс потребительских цен (оценка) на 2022 год составит 13,4%, на 2023 год — 5,5%. МРОТ с 1 января 2023 предполагается установить в размере 16 379 рублей.

Зарплата так называемых указных категорий работников индексируется с 1 января 2023 года на 9,2%, работникам «неуказных» категорий — на 5,5% (с 1 октября 2023 года), на уровне прогнозируемого значения инфляции 2023 года. Социальные расходы также будут проиндексированы на 5,5%, индексация, связанная с оплатой ЖКУ, составит 6,2%.

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