Москва, 21 октября, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин часто берёт в руки оружие, в том числе новые образцы. Это нормальная практика, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 21 октября журналистам.

kremlin.ru Посещение военного полигона Западного военного округа в Рязанской области

20 октября Путин посетил полигон в Рязанской области, чтобы проверить ход подготовки мобилизованных для участия в спецоперации граждан. Как сообщало ИА REGNUM, российский лидер пострелял на полигоне из снайперской винтовки Драгунова.

«Я не думаю, что это связано с военной операцией, тем более что Путин брал оружие в руки далеко не два раза, а весьма и весьма часто, это совершенно нормальная практика», — сказал Песков, отвечая на вопрос о причинах этого поступка.

Путин сам предпочитает испробовать какие-то новые модели оружия, их не раз ему предоставляли, добавил он.

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