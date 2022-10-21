Москва, 21 октября, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме предлагают создать свободную экономическую зону на четырех новых территориях — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября.

Duma.gov.ru Леонид Слуцкий

«Партия ЛДПР готова разрабатывать и вносить законопроекты, которые будут направлены на возвращение людей к нормальной жизни после полноценного освобождения новых территорий от укронацистов. Сегодняшняя встреча, уверен, положит начало для полноформатного обсуждения и выработки решений этих вопросов», — заявил в ходе заседания круглого стола лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

В ЛДПР видят большой потенциал для развития всей экономики России. В этой связи предлагается разработать законопроект о создании на территории новых регионов страны свободной экономической зоны.

Кроме того, в ЛДПР настаивают на механизме сохранения большей части региональных доходов в местных бюджетах.

По убеждению участников круглого стола ЛДПР, в результате развития новых регионов может произойти прирост в десятки процентов ключевых общероссийских показателей, например, добычи угля, металлургии, зерновых. Поэтому, по мнению парламентариев, главная задача правительства быстро разработать реперные точки по восстановлению новых территорий, создать отдельную госпрограмму под эти задачи.

Еще одна задача — кадры. Парламентарии намерены проработать стимулы для возвращения профессионалов в новые субъекты РФ.

«ЛДПР подключится к разработке законодательных механизмов защиты интересов компаний, пришедших на новые территории РФ, от потенциально возможных санкций со стороны США, ЕС и других недружественных государств и союзов», — отметил также Слуцкий.

Участники круглого стола обсуждают условия работы в новых регионах России, фиксируются проблемы с юридическим оформлением, налогами, наймом сотрудников, страховкой, экспортом, импортом и так далее.