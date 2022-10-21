Волгоград, 21 октября, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Волгограде по факту смерти годовалого ребёнка в одной из больниц города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Sledcom.ru Следственный комитет России

По предварительным данным, 16 августа мальчик находился вместе со своей 35-летней матерью по месту жительства в одной из квартир на бульваре 30-летия Победы в Волгограде. Днём к женщине пришла подруга, они оставили ребёнка без внимания и стали употреблять спиртное. Вечером мальчика обнаружили в бессознательном состоянии.

Ребёнка госпитализировали, несмотря на усилия врачей, он скончался в больнице 18 октября. Эксперты установили, что причиной его смерти явилась тяжёлая черепно-мозговая травма.

Назначен ряд судебных экспертиз, также проводится комплекс следственных и процессуальных действий, как с матерью ребёнка, так и с её подругой.