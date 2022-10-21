Москва, 21 октября, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В Москве и Анкаре даны поручения о проведении консультаций по инициативе строительства газового хаба в Турции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, инициатива создания газового хаба в Турции — в интересах Москвы и Анкары. Песков пояснил, что деталей пока нет, но поручения о консультациях даны в обеих странах.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин выступил с предложением построить в Турции газовый хаб, в который можно перенаправить утраченные после подрыва «Северных потоков» объёмы транзита. В Анкаре к идее отнеслись с интересом.