Астрахань, 21 октября, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Трое жителей Астраханской области предстанут перед судом по обвинению в похищении человека, угрозах убийством двум людям, а также в разбое и сбыте наркотических средств. Об этом сообщили 21 октября в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Астраханской области. Преступная деятельность пресечена при взаимодействии регионального Следственного комитета с УМВД и ФСБ России по Астраханской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Обвиняемыми в совершении ряда преступлений проходят астраханцы в возрасте от 24 до 29 лет. По версии следствия, они 17 марта 2022 года на улице Колумба в Ленинском районе Астрахани похитили 26-летнего мужчину. Его на автомобиле привезли на берег реки Прямая Болда, где избили, а также применили в отношении него электрошокер. Свои действия они снимали на камеру мобильного телефона. После этого похищенного мужчину обвиняемые бросили на берегу реки и скрылись с места происшествия. Кроме того, согласно материалам дела, трое фигурантов обвиняются в избиении 10 марта того же года двух 18-летний астраханцев. Побои наносились с помощью металлической трубы и кусков шифера, а свои действия они также записывали на камеру. Данные преступления совершались ими за вознаграждение. Также один из фигурантов дела обвиняется в сбыте наркотических средств, 15 г наркотика у него было обнаружено по месту жительства.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным в ближайшее время планируется направить в суд для рассмотрения по существу.