Москва, 21 октября 2022, 13:19 — REGNUM Итоги работы Ростуризма оцениваются высоко, заявил 21 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он добавил, что все достижения Ростуризма «будут сохранены и будут развиваться уже на более высоком уровне — в составе министерства».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 20 октября утвердил изменения в структуре Минэкономразвития РФ. Причиной изменений стала передача ведомству функций Ростуризма.
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